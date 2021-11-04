新竹市長林智堅4日獲邀出席台灣美國商會演講，以「宜居、創新、永續」3大主軸分享新竹經驗。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市長林智堅4日獲邀出席台灣美國商會演講，以「宜居、創新、永續」3大主軸分享新竹經驗，他同時首度亮相他個人的市政專書「新竹市跳級生」，也再談大新竹合併升格，將可有助留住優秀人才。

林智堅今天從參選的初衷談起，他表示，首任市長選舉投入時只有100天的時間，雖沒人看好，但秉持著想要改變故鄉的心，即使勝選可能性只有1％，他都要去嘗試，最後他完成這項不可能的任務。

林智堅說，新竹市是桃竹竹苗地區的核心城市，有新竹科學園區坐落，更是智慧城市，也是美學城市，現在正是新竹邁向下個階段的關鍵時刻。

日前他拋出大新竹合併升格倡議，因大新竹每年創稅1920億，排名全國第5，統籌分配稅款卻分配不到2％，但大新竹急需更多資源與建設，讓竹科半導體產業在國際發展更有競爭力，也讓城市發展更好。

現場廠商也發言肯定大新竹合併升格的議題，認為現今科技產業也面臨人才外流問題，大新竹合併升格，將有助於留住優秀人才。

在場外商同時提問，大新竹合併升格未來若成真，市長最優先該做的事情為何？林智堅指出，第1要有上位計畫，規畫兩座城市未來的發展方向，包括在產業、經濟、教育、環境等面向要作整體發展規畫。

第2要以文化角度去重新縫合兩座城市，最首要的是交通問題，誠如許多人分享每每來到新竹都遇到塞車，交通是大新竹民眾、外縣市民眾面臨的同樣難題。

林智堅也向與會的美國商會代表說明，相信大新竹合併升格，能為新竹與台灣產業發展帶來更大利處，提升政府效能，造福更多民眾，也能擴大產業交流、延攬優秀人才，不只有利竹科發展，更有助於台灣再次升級、立足國際。