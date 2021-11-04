台中市龍井排水及鄰近排水環境改善工程4日啟用，營造美麗的地中海式景觀，讓市民可以隨時秒飛「小希臘」打造麗水漁港成適合打卡、結婚的地方。（黃國峰攝）

台中市龍井排水及鄰近排水環境改善工程4日啟用，營造美麗的地中海式景觀，讓市民可以隨時秒飛「小希臘」打造麗水漁港成適合打卡、結婚的地方。（黃國峰攝）

台中市龍井排水及鄰近排水環境改善工程4日啟用，透過白牆藍瓦、渾圓圍牆、石板街道、柱式建築等希臘元素，打造「小希臘風」景觀。（黃國峰攝）

活化地方觀光景點，台中市在龍井區百年歷史的麗水漁港推動景觀改善工程，營造美麗的地中海式景觀，讓市民可以隨時秒飛「小希臘」，台中市長盧秀燕4日出席啟用典禮表示，麗水漁港是最適合打卡、結婚的地方，歡迎全世界民眾來旅遊、騎腳踏車，感受浪漫地中海風情。

龍井排水及鄰近排水環境改善工程，4日啟用，台中市長盧秀燕出席表示，世界知名的旅遊網站之一「Booking.com」日前宣布2022年「全球八大新興旅遊目的地」，台中成為台灣唯一入選城市，除了天然景觀、市民和善、漂亮風景之外，市府也做了許多景觀改善建設，包括今日揭幕的龍井區麗水漁港濱海自行車道旁「小希臘風」景觀改造工程。

盧秀燕指出，許多人結婚特別飛往希臘，替當地創造了不少觀光收入，我們也「把龍井打造成小希臘」麗水漁港是百年漁港，近幾年市府在此進行景觀改造，透過藍瓦白牆打造「小希臘風」景觀、以紅色愛心點綴自行車護欄，象徵「龍井有愛」等，這項總經費不到300萬元的改善工程只是一個起點，市府會繼續加油，讓龍井被看見，讓麗水漁港成為最適合打卡、結婚的地方，歡迎全世界民眾來旅遊、騎腳踏車，感受浪漫地中海風情。

水利局表示，「台中市龍井排水及鄰近排水環境改善工程」編列工程經費278萬8000元，沿著龍井排水旁海岸線，將水利設施融入白牆藍瓦、渾圓圍牆、石板街道、柱式建築等希臘元素，打造希臘地中海風格，並加入3D彩繪，改善排水設施，並與自行車專用道串聯，讓遊客到此有停留打卡景點，全力打造小希臘風情。