2021桃園市第6屆桃園盃全國四級棒球錦標賽近日即將開打，全國各縣市四級棒球隊共76隊響應參與，4日舉行賽前記者會，現場用大螢幕讓各校連線一同共襄盛舉，該屆賽事總獎金高達137萬元。

堪稱台灣少棒傳奇的台東紅葉國小由校長方穎豐領軍，第1場比賽將在7日對上新北市大豐國小，方穎豐說，相信小將們可以發揮百分之百的實力，打出最好的成績；遠從澎湖3度參賽的講美國小全校只有40幾位學生，一半以上都是棒球隊員，校長張宏宇表示，有信心在6日開幕戰對上龜山國小能有好表現。

桃園市長鄭文燦4日出席致詞，他指出，76隊棒球隊幾乎來自棒球名校、傳統強隊，精彩賽事達152場。少棒組、青少棒組、青棒組將分3階段開打，少棒組開幕戰6日登場，由澎湖講美國小對上龜山國小。

鄭文燦說，桃園長期深耕三級棒球選手培育工作，今年職棒選秀也有多位好手來自平鎮高中和大溪高中，例如平鎮高中李灝宇獲得費城人隊簽約開啟旅外挑戰，他承諾市府會持續提升場地、設備、教練師資等資源，讓更多孩子能達成棒球夢。

教育局說，該屆賽事少棒組有36隊、青少棒組有20隊、青棒組12隊、大專組8隊，除大專組冠軍可獲2萬元獎金及獎盃外，其餘各組前4名分別可獲頒20萬、12萬、8萬及5萬獎金及獎盃。

此外，今年桃園盃「留言猜冠軍活動」，只要在臉書粉專上留言猜中冠軍隊伍，即有機會抽中桃園盃紀念帽及紀念毛巾，將送出超過120份的紀念獎品。