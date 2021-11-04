立委蔡適應（左）、國民黨基隆市長參選人謝國樑（右）。（蔡適應、謝國樑辦公室提供／張穎齊基隆傳真）

基隆捷運基隆–八堵段懸而未決，交通部長王國材4日說要等到10年後，基隆市民「先習慣」到八堵轉乘捷運，再來決定會比較正確。國民黨基隆市長參選人謝國樑稱，不管10年或更久，他都會堅決反對廢除基隆火車站；立委蔡適應則說，交通部承諾年底前會研究出可行的替代方案，屆時會跟市長林右昌一起在基隆說明。林右昌則不回應。

謝國樑表示，「我們支持捷運，也歡迎捷運，但堅決反對為了捷運而廢除基隆火車站，基隆的捷運不能再等了，民眾已等太久了，交通部應盡快地來進行；但也不該因蓋捷運就廢除基隆火車站，影響到通勤族的權益，不管10年或是更久，只要是影響到通勤族，我們都會堅決的反對。」

蔡適應表示，基捷整個過程，從頭到尾的主張都很清楚，他跟林右昌一樣堅持「透明公開、公眾參與」，基捷過去無法往下走，是因太多密室協商，最近一直提到八堵到基隆段的問題，其實從2000年，基隆市提出的版本，始發站都是基隆火車站，透過換軌一路延到雙北，鐵道局一開始規畫就是按照基市府版本。

蔡適應說，多方討論過程中，有許多替代方案，八堵到南港這段優先優化，並與汐止民生線整合，八堵這部分則請鐵道局提出其他替代方案，現在進行可行性評估，到底是哪種目前他也不清楚，但交通部承諾年底前研究出來後，他會跟林右昌一起在基隆舉辦說明會，點出優劣或走原本路線、新闢路線、部分台鐵捷運，鐵道局會把所有效益算清楚。

蔡適應說，沒一個公共政策一開始出來是完美，民進黨政府了不起的是可持續修正，與過去政府不一樣，過去政府圖畫完，都沒做可行性的機會，中央將此列入全額補助，相關路線也沒徵收問題、沒炒地皮問題，台北市長柯文哲提的有錯誤，未來發包事中央，營運是新北，可能委給北市捷運局代發包，難道圖利的是雙北市府？

蔡適應也暗酸，基隆有些政治人物的觀點，很多都是錯誤，「還是別打臉他過去自己講過的話，謝謝！」