110年全國高中盃羽球錦標賽4日於嘉義港坪體育館點燃戰火，即日起至11日，賽期一共8天，吸引全國高中的羽球好手前來一較高下，高中盃是高中生的年度重要戰役，這場賽事不僅能為學校爭取榮耀，最終成績更能作為青少年分齡賽的參賽資格依據，因此選手們各個卯足全力，就是為了贏得最後勝利！

比賽場場戰況激烈，現場觀眾加油聲此起彼落，今日進行男子團體資格賽，首次參戰的合庫泰北高中迎戰勇源成淵(高)隊，泰北第1點派出張宇量，開局展現極佳手感，以21比6、21比8直落二擊退成淵的李易翰，旗開得勝。第2點泰北蘇偉誠從成淵陳恩祤手中拿下21比13、21比10的分數，同樣直落二對手，助泰北高中取得聽牌優勢。

第3點由泰北陳冠郁/鄭宇晏對戰成淵鄭翔俊/陳泓維，陳冠郁/鄭宇晏拿下首局，第二局雙方進入延長加分，鄭翔俊/陳泓維及時調整守下這一局，第三局泰北開局連搶三分率先打出氣勢，中場更以11比7領先四分，最終陳冠郁/鄭宇晏頂住決勝壓力，一路領先，以21比14、21比23、21比14為泰北高中贏得首場勝利。

賽後泰北高中教練林家翾表示，因為泰北高中部的羽球隊剛成立不久，隊上清一色都是高一的選手，因此還有很多進步的空間，但也給予初生之犢不畏虎的選手們80分的成績，期許他們可以勇於展現自身具備的實力，以小選手的心態去迎戰對手，發揮更好的表現。對於首次參戰高中盃的目標，林家翾教練希望選手們全力以赴，目標是進入16強甚至8強，鼓勵他們取得佳績。

110年全國高中盃羽球錦標賽團體組冠軍戰於7日舉行，個人組決賽將於11日開打，為了服務廣大的球迷朋友，達克運動於今年高中盃提升轉播規模，為期8日的賽程，不僅天天轉播，還加開到四個場地！讓無法到場的觀眾，也能同步收看精彩賽事，感受現場的火熱氣氛！(網路直播平台https://reurl.cc/149qAQ )！賽事期間大會也提供即時分數(http://mylivescore.ef-info.com/#part1)，讓球迷朋友們無論在何時何地，都能透過手機及電腦關注賽況，為羽球青年好手們加油！