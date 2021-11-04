大陸新生代女演員林允在周星馳電影《美人魚》中挑大樑飾演女主角，出眾外貌加上清新氣質讓她爆紅，也成為眾多女演員夢寐以求的「星女郎」之一，連帶上映的《美人魚2》依舊擔綱女主角，相當受寵；林允除了拍戲近期也活躍於綜藝實境秀節目，她在微博曬出抓雞、做菜超接地氣的照片，但一雙白嫩美腿太吸睛，網友狂推「女神大長腿真漂亮，太可愛了」。

25歲林允成為「星女郎」後，演藝路相當順遂，除了藉著電影《美人魚》知名度大增，廣告代言邀約也不停，更是各大綜藝實境秀爭相邀請的對象，儘管爆出熱戀男歌手顏人中，也絲毫不影響她的人氣；今（4）日林允在微博曬出錄製節目《陽光姊妹淘》的畫面，活力四射的模樣再度引起討論。

林允在微博曬出抓雞、做菜超接地氣的照片，但一雙白嫩美腿太吸睛，吸引網友狂讚。(圖/ 摘自林允微博)

畫面中林允拋女星包袱，直接下田抓雞，僅戴著手套就把雞抓在手上，超大膽作風讓粉絲都超震驚；而林允為了捉雞在田地間跑跳，穿著短褲的她，一雙雪白大長腿特別亮眼，肌膚相當細嫩光滑，不知道讓多少人看了羨慕不已，她也不忘提醒粉絲準時看她捉雞和下廚。

林允發文沒多久，迅速累積超過6千多則留言，高人氣肉眼可見，粉絲熱情表示，「眾所周知我們允允廚藝很好喔」、「女神怎麼什麼都會啊！勇敢小允不怕困難！注意安全」、「小仙女大長腿真美」、「這麼好看的美腿，好白」、「真才貌雙全的女神啊」。