DJ HEAD征戰世界樂壇有成。（DJ HEAD MUSIC提供）

電子音樂製作人DJ HEAD征戰世界樂壇有成，2017年起一連三年打入美國告示牌（Billboard）舞曲榜，曾登上「DJ界的時代雜誌」-DJ Times和Billboard雜誌專文報導，是為台灣第一人！值得一提的是，DJ HEAD面向多元，繼發行過藏傳佛教電音專輯和電子舞曲專輯後，跨界發行個人首張華語創作專輯《頭號》，他表示因為疫情的關係，在隔離飯店的日子創作大爆發，將年少至今的人生做了整理：「《頭號》專輯就像是一場Party，邀請大家從曲目第一首Intro開始進入我的派對。」

DJ HEAD身高178公分，體重70公斤，健壯結實的身材，配上招牌墨鏡和整齊的兩撇鬍子，是台灣電音界知名人士DJ HEAD的招牌形象；本業是室內設計師的他半路出家，2010年起對DJ發生濃厚興趣，拜師進入DJ職涯至今，被問到為何「斜槓」扶正，他害羞表示本來只是喜愛跟好友clubbing，但發現自己好像對音樂方面相對敏銳，知道DJ的技點在哪裡，也知道如何撩撥群眾，「透過和專業人士聊天，我才知道原來我有『弄人』的資質」，因緣際會入行，靠著操盤技巧大受歡迎，年年受邀大趴，演出足跡遍佈亞洲各大城市。

DJ HEAD個人創作舞曲〈Music Is My Art〉於2017年進榜，短短五週，就爬升到美國告示牌舞曲榜Billboard第17名，創造台灣首位男性藝人榮登Billboard舞曲榜的記錄！緊接2018年單曲《Your Kiss》 （Billboard32）、及2019年的《The One》 （Billboard 28）都開紅盤，讓DJ HEAD締造連續三年個人創作舞曲，都打入Billboard舞曲榜的空前紀錄！此外，DJ Head正式發行的單曲已多達200多首，與國際音樂製作人／藝人所合作的單曲，則超過60首以上，共有10支打入Billboard舞曲榜、擁有6支冠軍的紀錄。

DJ HEAD運用在隔離飯店的時間、以及三級警戒時關在家的日子創作，「說也奇怪，創作力居然提升，一年多來，寫了將近50首歌」，最後精選出8首，構築成首張個人專輯《頭號》，主打歌〈櫃子裡的櫃子〉不拘泥於同志出櫃議題，DJ HEAD更想分享每個人其實都有更多不同的「櫃子」，深淺不一，在不同角色間切換，都是人生的諸般樣態。「這首歌寫給每一個人的多重櫃子，給你我的生命，以及每個靈魂都冀望傾訴的渴盼」。