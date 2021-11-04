中鋼集團旗下中聯資源(9930)累計營收為80.07億元，累計營業毛利為10.06億元，累計營業利益為6.60億元，累計稅前淨利為6.65億元，累計稅後淨利為5.30億元，每股EPS為2.13元。

錩泰前三季EPS回升至2.62元 創同期次高
豐謙前三季EPS5.8元 Q3獲利單季新高
#中聯資源 #EPS #每股 #中聯資 #中鋼集團