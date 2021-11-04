中聯資前三季每股EPS賺2.13元 17:222021/11/04 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼集團旗下中聯資源(9930)累計營收為80.07億元，累計營業毛利為10.06億元，累計營業利益為6.60億元，累計稅前淨利為6.65億元，累計稅後淨利為5.30億元，每股EPS為2.13元。 錩泰前三季EPS回升至2.62元 創同期次高 豐謙前三季EPS5.8元 Q3獲利單季新高 #中聯資源 #EPS #每股 #中聯資 #中鋼集團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股市短波－達欣工 前三季EPS 2.64元 04:102021/11/04 證券．權證 《其他股》精剛前3季淨利年減5.32％ EPS 0.22元 16:142021/11/04 財經 《電子通路》燦坤前3季獲利倍增登8年高 EPS達2.74元 10:342021/11/04 財經 凱美前三季EPS為7.3元 賺贏過去兩年總和 15:322021/11/04 財經 低利環境仍再 聯博：聚焦收益投資 04:102021/11/04 專題周報 《光電股》光磊前3季獲利增近7成 每股賺1.78元 12:332021/11/04 財經 矽格前三季每股盈餘4.74元 超越去年全年續創歷史新高 09:222021/11/04 財經 捷迅連14季獲利走揚 Q3每股盈餘2.72元 10:402021/11/04 財經 《電子商務》網家Q3獲利年增33％ 前3季每股盈餘2.37元 08:012021/11/04 財經 精剛2021年前三季EPS為0.22元 持續穩健樂觀 16:452021/11/04 財經 富鼎前三季 賺贏去年全年 04:102021/11/04 證券．權證 財經熱門新聞 台股還會崩？航運、面板慘殺命運曝光 老謝洩年底答案 - 財經 全台房價突飆漲！他驚見「死亡交叉」嚇癱 網一片絕望：它來了 - 財經 蔣爸回歸也沒用！死線剩2個月 中芯百億大單恐不保 - 財經 家樂福經營權之爭 統一「倒貨」遠東獲利出場？網驚：這樣高招 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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