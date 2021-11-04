嘉義縣三華生態民宿主人王三華前兩天到東石鰲鼓溼地賞鳥，在第8賞鳥亭岸邊下方水域，發現4百公尺範圍水面漂著死魚，部分已發黴、腐爛。（取自王三華臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

林務局嘉義林區管理處表示，受當地地形和氣候因素，秋末冬初經常發生魚群翻肚暴斃狀況，現每天安排人力巡邏打撈。（嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

林務局嘉義林區管理處表示，受當地地形和氣候因素，秋末冬初經常發生魚群翻肚暴斃狀況，現每天安排人力巡邏打撈。（嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣三華生態民宿主人王三華前兩天到東石鰲鼓溼地賞鳥，在第8賞鳥亭岸邊下方水域，發現4百公尺範圍水面漂著死魚，部分已發黴、腐爛，擔心影響鳥類生態，林務局嘉義林區管理處表示，受當地地形和氣候因素，秋末冬初經常發生魚群翻肚暴斃，目前每天安排人力巡邏打撈，避免候鳥誤食。

王三華說，他到鰲鼓拍攝黑面琵鷺、鸕鶿等候鳥生態，卻在第8賞鳥亭一帶聞到化糞池的臭味，鄰近水域岸邊有許多死魚浮在水上面，有些已腐爛，希望相關單位能派員了解，也擔心候鳥誤食。

嘉義林管處副處長李定忠說，正值秋末冬初時節，早晚溫差大，容易造成小魚類死亡，加上鰲鼓溼地地層下陷，堤防內的水位比堤防外海平面還低，水質因交換不良，導致溼地水域底質有多年的有機物沉積，呈現高度厭氧狀態，氨氮濃度高，間接加劇魚類死亡，屬季節性現象。

李定忠說，為怕其他的鳥類啄食腐爛的魚屍體，有感染肉毒桿菌毒素風險，這幾天包括台糖公司、東石自然生態館導覽人員等單位，每天都會到處巡視，一發現死魚就立刻撈取、移除，盡量不要影響生態。

縣府農業處畜產保育科長石蕙菱說，近年沿海曾發生黑面琵鷺因食用死魚中毒死亡狀況，所以候鳥季都會加強溼地魚屍清除，指肉毒桿菌是土壤中常見菌種，會在腐爛魚類中大量增生，釋出毒素，候鳥誤食就會產生肉毒桿菌毒素中毒。