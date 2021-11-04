台北市明倫社宅漏水、漏電問題不斷，台北市議員陳怡君今再爆，社宅竟有老鼠出没，品質堪憂，老鼠不但大啃地瓜、隨地便溺，還咬壞紗窗造成住戶困擾，住戶戲稱要養一隻貓來抓老鼠。

柯文哲今赴議會進行台北市重大工程與BOT案及交通政策專案報告，陳怡君現場播放明倫社宅內部情況，影片中可以看到老鼠透過高樓層的冷氣管線孔爬進屋內，不但大啃地瓜、隨地便溺，還咬壞紗窗造成住戶困擾，住戶戲稱要養一隻貓來抓老鼠。

陳怡君下午前往明倫社宅，發現老鼠真的不少，現場投藥點就有10個，毒餌站圍繞著社宅一整圈；有些住戶甚至沒有安裝冷氣，懷疑老鼠是從其他家跑過來。

陳怡君表示，最近入住的住戶陳情，指因為原本的冷氣廠商已退場，透過物業管理提供的冷氣廠商為住戶裝冷氣，但裝了之後兩間房間開始漏水，只要開了冷氣，水就從電燈開關漏水出來，導致客廳地板滲水成水攤，浴室甚至還漏電，安全堪慮。

對此，北市都發局表示，因有住戶曾將廚餘放在陽台致招來鼠情，已立即請住戶改善，為杜絕鼠情，已至1日起安排滅鼠作業，管理中心亦勸導住戶勿有堆置廚餘垃圾於陽台之行為。

另針對所指住戶裝設冷氣導致室內漏水一節，由於社宅並未提供冷氣設備，相關設備係由住戶自行招商施作，經住戶反映入住後使用冷氣排水管有漏水情形後，物管中心即積極提供協助，並安排修繕事宜。