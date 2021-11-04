實價揭露，天母指標豪宅「華固天鑄」和士林中古豪宅「長虹虹頂」，都出現同社區住戶再加碼買進其他樓層的案例，「華固天鑄」一位外籍華僑，甫於今年初買進社區26樓戶，8月再以近3億元、每坪158萬元買進33樓，大手筆在台灣砸下約5.69億元買下兩戶天母豪宅。

同樣也由同社區住戶加碼買進的，還有士林區中山北路五段「長虹虹頂」中古豪宅，10月以1.72億元買下9樓戶，扣除車位後每坪約109.7萬元，該戶仍然是毛胚屋，也就是該屋完工10年以來都沒有人住過。買家為自然人，無貸款買進，他同時也是該社區10樓住戶。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「華固天鑄」33樓成交單價158萬元，對照同位買方在7個月前以146.6萬元買下26樓戶，這次看似買得比較貴，但因是高樓層戶別，價格自然相對較高，比較同社區30樓以上交易，成交價落在160~188萬元左右，這次33樓價格反而撿到便宜，原社區住戶加碼買還是多少具有談價優勢。

信義計畫區豪宅「冠德信義」，今年也有同社區加碼買進的案例，自然人分別在去年及今年陸續買下9樓、10樓戶別，總計約7.12億元，而且兩戶都無貸款買下，高端資產族的雄厚財力令人咋舌。

張旭嵐指出，許多豪宅住戶都屬於經商人士，手邊現金豐沛，若在居住後事業、健康都氣順運佳，非但不會輕易出售，聽到鄰居有意出售還會再加購，擴大家業，為子女置產。由於會加購的住戶，對環境、社區和建物狀況都已很熟悉，認同度高，交易過程相對單純，因此賣家也樂意賣給老鄰居！

第一建經研究中心副理張菱育分析，目前央行針對名下已有2戶房貸的購置高價住宅貸款，僅能限制5.5成貸款，且無寬限期；若有3戶以上房貸的購置高價住宅貸款，則限制僅能貸款4成，也無寬限期。雖然推出種種對高價住宅的貸款限制，但是對於擁有豐沛資金的高端資產族來說，加購第二屋影響不大，出現許多不需要貸款的「現金豪宅客」，將現金放置在可抗通膨的不動產中，做整體財產的資產配置。