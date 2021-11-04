國內金融機構自10月15日開始受理全國店家兌領紙本五倍券，截至11月3日止，累計兌付約4260萬張，總金額222.75億元，分別占領券總張數1億5955萬張26.70％及領券總金額797.75億元的27.92％。

以兌付總張數統計，台銀兌付471.75萬張最多，占全體11.07％，國泰世華銀行及第一銀行居第二及第三。另中華郵政兌付294.03萬張，占6.90％、8家公股銀行合計兌付1851.07萬張，占43.45％。

以兌付總金額統計，仍以台銀兌付24.72億元最多，占全體11.10％，國泰世華銀行及第一銀行居第二及第三。另中華郵政兌付12.91億元，占5.80％、8家公股銀行合計兌付98.04億元，占44.01％。

財政部提醒，五倍券兌領期限至2022年6月30日止，國內各銀行、郵局、信用合作社、農（漁）會信用部，全台超過6200個服務據點均有提供兌領服務，欲前往兌領之店家，可先洽詢往來金融機構應備文件，並填好兌領單資料，以加速完成兌領。