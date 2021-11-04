為周延性侵害加害人監督機制，內政部今日部務會報通過修正草案，增訂復歸社區的加害人於登記報到期間，有羈押、受有罪判決確定入監執行、接受強制治療等情形時，其期間不計入報到期間計算的規定，以落實監控機制，保護社區安全。

內政部表示，依「性侵害犯罪防治法」規定，加害人於回歸社區後，須向警察機關辦理身分、就學、工作等資料登記，並依罪名分別向警察機關報到5年或7年。這段期間，警察機關依加害人再犯危險程度的不同，實施不同密度的查訪，高再犯危險者每周最高可查訪2次以上。

內政部進一步表示，過去加害人接受治療或輔導期間，如被羈押、受有罪判決確定入監執行，其接受治療或輔導的期程計算均會暫停，但依現行規定，登記報到查訪期間不會中斷，以致衛生單位與警察單位對同一個加害人監督機制的期程不一。

因此，為強化加害人復歸社會後的監控，避免列管空窗，內政部修正「性侵害犯罪加害人登記報到查訪及查閱辦法」，明定復歸社區的加害人於登記報到期間，有羈押、受有罪判決確定入監執行、接受強制治療等事由致不能報到者，其期間不計入報到期間計算，以強化性侵害加害人的社區監控。

另外，配合「法院組織法」及「性侵害犯罪防治法」修正，調整地方檢察署的名稱，並將應提供給警察單位的資料項目，刪除「緩起訴之處分書」。同時，考量現行警察機關提供查閱的加害人資料過於詳盡，故刪除提供查閱者加害人詳細刑案紀錄的規定，以符合個資保護及比例原則。

內政部指出，「性侵害犯罪加害人登記報到查訪及查閱辦法」部分條文修正草案，將依法制作業程序，於近期發布施行，未來將持續落實性侵害加害人登記、報到、查訪及查閱機制。