美國參謀長聯席會議主席馬克．米利（Mark Milley）在一場安全論壇上明確表示，他不認為中國在未來1、2年內可能攻打台灣，但他也表示，如有需要，美國絕對有能力保衛台灣。

據《美國之音》報導，馬克．米利將軍周三出席阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）時在被問到中國是否準備在不遠的將來對台灣採取行動，他說：「根據我對中國的分析，我不認為（中國對台灣採取行動）可能在不遠的將來發生——不遠將來的定義是6個月、12個月，也許24個月這樣的時間窗口。」

他也補充說：「儘管如此，中國毫無疑問地在建設軍力好為其國家領導人提供此一選項，如果中國選擇在未來某個時候這麼做的話。但是不遠的將來？可能不會。不過，任何事都可能發生。」

報導表示，在被問到美國是否有能力保衛台灣時，米利說：「毫無疑問」，「我們絕對有能力在世界範圍內做所有這些事，如有需要，也包括（保衛台灣）在內。」

《美國之音》認為，米利發表上述看法之際正值台海緊張局勢加劇。拜登政府對北京派遣軍機繞台的行為表示關切，並表示對台灣的承諾「堅如磐石」。北京稱台灣問題是中國內政，指責華盛頓向台獨發出錯誤信號。

美國長期以來在協防台灣的問題上採取「戰略模糊」策略，但是隨著中國對台灣的軍事壓力日增，美國政界主張在協防台灣問題上更為明確的呼聲也越來越大。

美國國會眾議院情報委員會主席亞當．希夫（Adam Schiff）星期三在阿斯彭安全論壇上被問及台灣問題時表示：「我認為我們需要更明確地表示我們保衛台灣的義務。我也認為，我們需要向台灣提供能夠自我防衛的所需資源。」他說，美國也需與盟友合作建立更強的國際威懾，向中國明確表示試圖以武力佔領台灣將會付出高昂代價。

米利將軍在論壇上也被問到美國在防衛台灣問題上是否從戰略模糊轉向戰略清晰，以及這麼做是否帶有風險，但是他迴避了這個問題。他說，「戰略模糊」政策基於《台灣關係法》和美中3個聯合公報，到目前為止都是成功的。他表示，未來是否會做出改變需經過深思熟慮，「但目前我們的政策還是現有政策，在可預見的將來也將繼續如此。」

他說，美國政府的政策是，台灣與中華人民共和國之間的任何分歧都應根據兩岸人民意願和平解決。