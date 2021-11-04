COP26會議中發起「全球甲烷減排承諾」(Global Methane Pledge)倡議，致力2030年甲烷排放較2020年減30％，有超過100國參與聯署。經濟部今天表示樂見，至於改善開採過程是否增加天然氣價？經濟部認為，雖會增加一些成本，但只是成本的一部分，不會立即反映在售價。

雖然美國已加強對新油氣井的監管等新規定，經濟部表示，由於中油已採取分散氣源採購政策，美國只是一部分來源，整體的天然氣採購長約，現階段只有12％來自美國。平均下來，其實對整體價格影響不大，影響氣價最主要的因素仍是原油價格。

由於我國天然氣發電占比要提升到5成，減排承諾是否影響開採。經濟部認為，天然氣發電碳排放低，可用來替代燃煤、燃油等污染更嚴重的化石燃料，在全球能源轉型過程中將發揮重要的支持作用，報告並未建議因甲烷排放問題，要減少天然氣的使用。

經濟部進一步說明，甲烷排放在天然氣的生命週期中，主要是發生在天然氣開採及運輸階段的逸散排放，並非在使用階段。我國自產化石能源有限，僅約總供給量0.1％，國內幾乎並沒有開採天然氣而造成甲烷逸散排放的問題；依據國內環保署資料，2019年我國甲烷排放為4.8百萬公噸，僅占溫室氣體總排放量的1.67％，而國內甲烷排放則主要來自於廢棄物部門，來自天然氣逸散排放占5.4％，而來自燃氣發電直接排放則僅占0.005％。

政府已經推動逐步邁向2050淨零排碳，短期優先推動已成熟的綠能技術與增氣減煤讓能源系統轉向低碳，長期則加入前瞻再生能源、氫能及碳捕捉封存利用等技術，由低碳邁向無碳。