沃旭能源4日舉辦2021年度綠能獎學金授獎儀式，表揚在綠能相關研究擁有傑出表現的獲獎者。沃旭能源同時也宣布於今年11月15日開放申請2022年度沃旭綠能獎學金，截止日期為2022年2月6日。

今年綠能獎學金的申請者不僅有來自台灣，還涵蓋於海外地區如丹麥、德國及荷蘭求學的台灣學生。本次獎學金得主的研究主題包含水下基礎承受週次負載剛度評估、離岸風電碳權探討、台灣與歐洲離岸風場建造的資本支出效益比較研究及風場佈設優化等主題。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，綠能獎學金是我們承諾於台灣長期進行人才培育的其中一項最佳例證，也是推動離岸風電發展的關鍵。過去三年，綠能獎學金已經累積共25名得主，逐年攀升的申請數量及越來越多元的研究主題，證明投入研究再生能源的興趣和熱忱日漸提升。我們希望持續努力，打造台灣成為亞太地區的綠能人才及學術研究重鎮，並樂見更多的年輕人才加入離岸風電產業，共同創造一個完全以綠能運作的世界。

丹麥商務辦事處處長柏孟德說，丹麥從1970年代便開始進行綠能轉型，見證因綠色能源發展而帶動相當正面的經濟成果。對內，綠能產業已經是最快速成長的產業；對外，相關技術和設備的輸出也讓丹麥更具備全球競爭力。沃旭能源的綠能獎學金是讓學生進入此專業領域的一個絕佳機會，非常高興見到越來越多的台灣學生致力於綠能研究，共同為台灣的能源轉型而努力。

2021年的綠能獎學金總計有51位申請者，最後決選出11位獎學金得主，其中三位來自彰化。得主的評選標準主要依據他們在綠能研究專案的傑出表現，及其申請文件和個人面試中所展示的學業成績、外語能力和再生能源相關經驗。

2021年的得主之一陳威廷，為國立成功大學水利與海洋工程學系研究生。來自彰化縣的陳威廷，對於他的「單樁式水下基礎承受反覆側向載重的剛度評估」研究成功獲選感到非常興奮。他決定運用綠能獎學金赴歐洲留學，立志將先進的離岸風電技術帶回台灣。

在今日頒獎典禮中，2020年綠能獎學金的得主張婉琳，也在完成學業後加入沃旭能源擔任環評副理，負責環境影響評估相關業務。張婉琳分享親身經歷，表示能擁有一份與自身興趣和研究領域相互結合的工作，如同夢想成真，也希望能夠藉此激勵更多研究生追求屬於他們的綠能未來。

沃旭能源宣布2022年度的綠能獎學金將於11月15日開放申請，截止日期為2022年2月6日。沃旭鼓勵更多年輕人才探索離岸風電的多元面向，踴躍申請此獎學金，共同為台灣實現永續綠色能源而努力。