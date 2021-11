在英國格拉斯哥召開的聯合國氣候變化大會(COP26)上,各國領導人做出許多承諾,像多國承諾在2030年前停止砍伐森林,G20領導人同意停止為海外煤電項目融資,瑞銀財富管理投資總監辦公室指出,許多承諾都沒有具體行動,沒有落實執行的機制,所幸各國政府一直通過監管和加大支出進行減排。

瑞銀集團行政總裁 Ralph Hamers則表示,「如果綠色革命要取得成功,投資者必須發揮主導作用。」(If the green revolution is to succeed investors must play a leading role。)Ralph 最近在The Times 分享有關過渡至低碳經濟的看法,認為應該透過公共資本和民間資本流動過程開創更多創新,讓創新融資發揮更大的作用,讓投資者有充份資訊決定投資行動。

跨國金融機構認為,政府的綠色資金是一個重要的起始點,能催生民營部門加大投資;而惟有民營部門在綠色領域大幅增加投資,全球綠色議程對於公部門政策支持的依賴就會越來越低,真正讓市場機制帶動循環發展。

跨國金融機構認為,政府的綠色資金是一個重要的起始點,能催生民營部門加大投資。根據全球可持續投資聯盟發布的報告,投資於綠色領域的民間資金一直在增加,全球可持續投資的資產規模超過35兆美元,法人機構資金總規模占36%,兩年之內成長15%。過去十年,全球可再生能源的產能平均增長12%,如果增速能夠保持,產能在9至10年內有望增加兩倍。