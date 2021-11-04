在英國格拉斯哥召開的聯合國氣候變化大會（COP26）上，各國領導人做出許多承諾，像多國承諾在2030年前停止砍伐森林，G20領導人同意停止為海外煤電項目融資，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，許多承諾都沒有具體行動，沒有落實執行的機制，所幸各國政府一直通過監管和加大支出進行減排。

瑞銀集團行政總裁 Ralph Hamers則表示，「如果綠色革命要取得成功，投資者必須發揮主導作用。」（If the green revolution is to succeed investors must play a leading role。）Ralph 最近在The Times 分享有關過渡至低碳經濟的看法，認為應該透過公共資本和民間資本流動過程開創更多創新，讓創新融資發揮更大的作用，讓投資者有充份資訊決定投資行動。

跨國金融機構認為，政府的綠色資金是一個重要的起始點，能催生民營部門加大投資；而惟有民營部門在綠色領域大幅增加投資，全球綠色議程對於公部門政策支持的依賴就會越來越低，真正讓市場機制帶動循環發展。

跨國金融機構認為，政府的綠色資金是一個重要的起始點，能催生民營部門加大投資。根據全球可持續投資聯盟發布的報告，投資於綠色領域的民間資金一直在增加，全球可持續投資的資產規模超過35兆美元，法人機構資金總規模占36％，兩年之內成長15％。過去十年，全球可再生能源的產能平均增長12％，如果增速能夠保持，產能在9至10年內有望增加兩倍。