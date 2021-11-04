中鋼構（2013）4日董事會決議，通過Q3財報案，累計營收為112.45億元，累計營業毛利為5.95億元，累計營業利益為2.31億元，累計稅前淨利為3.23億元，累計稅後淨利為2.88億元，每股EPS為1.46元。

中聯資前三季每股EPS賺2.13元
股市短波－達欣工 前三季EPS 2.64元
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