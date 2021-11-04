台灣女鋼琴家小P經營的YouTube頻道「Pan Piano」，雖然在影片中都不露臉，但憑著高超琴技和火辣身材，成功吸引國內外粉絲追蹤，頻道訂閱人數高達282萬，近日就有網友好奇，台灣還有哪些有料的鋼琴家，可以和Pan Piano一站呢？想不到大家一面倒狂推他。

有網友在PTT以「Pan Piano現在有宿敵嗎？」為題發問，表示她現在已經紅到海外，目前好像也成為台灣訂閱數最多的個人Youtube頻道，好奇「台灣還有哪些有料的鋼琴家，能夠跟Pan一戰呢？有沒有Pan的宿敵是誰的八卦？」

對此，網友也熱烈討論，表示她已經天下無敵了，282萬訂閱已是台灣最強，不過也有人狂推胖Piano，「堪稱台灣李雲迪」、「兩廳院獨奏等級」、「主打真人實境露奶秀」。

統神曾受兩廳院邀請出演《神不在的小鎮》。（圖／翻攝自國家兩廳院臉書）

其實，鄉民口中的胖Piano就是知名實況主「亞洲統神張嘉航」，他曾參與由兩廳院製作的「神不在的小鎮」線上節目展演，扮演「直播天神」，不僅大秀琴技，還裸上身戴上天使翅膀，被網友戲稱為「胖Piano」。

而1日統神也在臉書貼出一張彈鋼琴照片，寫下「胖piano上線開台了，大家484很想我，一直問我怎麼不開ㄟ」，讓網友看了都快笑翻，直呼「這才是我要的音樂頻道」