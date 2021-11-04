美國海軍1日承認，其先進的海狼級（Seawolf-class）核子動力攻擊潛艦「康乃狄克號」（SSN 22），10月2日於南海撞上的是一座海底山；美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，各海域皆存在大量海底山，但僅有不到0.1%獲得有效探勘。

消息人士透露，美國海軍「康乃狄克號」10月2日於南海水域作業時，在潛航狀態下撞擊海底山，因而受損。據稱該艦有11名水手受到輕傷，核動力設備未受到影響，稍後自行浮航返回關島。

《環繞印尼報》（Sindonews）4日引述美國國家海洋暨大氣總署資料指出，全球海域已知存在超過10萬座海底山，其中光太平洋就確認有超過3萬座，但僅有不到0.1%獲得有效探勘和描繪，且仍有許多海底山尚未被發現，才讓擁有先進設備的「康乃狄克號」不小心撞上。

前美國海軍上校、美軍太平洋司令部聯合情報中心（Joint Intelligence Center）前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）先前也告訴「有線電視新聞網」（CNN），南海區域的聲學環境十分惡劣，大量水面船隻的作業噪音、來自島嶼間的海流環境噪音，以及當地混亂的水狀態，都可能對潛艦感測器造成影響。

美軍洛杉磯級潛艦「舊金山號」（SSN 711）也曾於2005年發生「撞山」事故，2009年才重返大海。不過該艦當時是以戰速高速航行，撞山後全艦98人受傷、1人傷重不治；目前仍不清楚「康乃狄克號」當時的狀況如何，不過該艦據稱僅11人受傷，且潛艦於敏感海域執行正式任務時不太可能以高速航行，因此「康乃狄克號」的受損程度應不會如「舊金山號」嚴重。