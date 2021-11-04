新冠疫情期間，全球貿易量暴增，導致航運供應鏈陷入緊繃，加上港口基礎設施老舊，倉儲設備過於狹小，進出口裝卸貨效率低落，即使拜登政府允許港口24小時運作，仍無法解決美西嚴重塞港狀況，對此，德州州長Greg Abbott公開喊話，強調德州擁有足夠的量能可以幫助美國解決供應鏈緊繃的問題，更呼籲所有航運商，「逃離加州。」

綜合外媒報導，全美高達40%的貨物運往美西洛杉磯港與長灘港，再轉到中西部轉運站分送貨物，因此當過量的貨物湧進美國，洛杉磯港與長灘港首當其衝，且狀況遲遲未好轉。

供應鏈問題持續衝擊美國經濟，Greg Abbott公開向航運商喊話，在西岸港口等待的時間長達100天，但貨輪行駛到德州只需要增加兩周時間，而德州擁有足夠的量能去處理這些貨物。

Greg Abbott也呼籲航運商逃離加州，「航運商應該選擇一個認為通貨膨脹與供應鏈緊繃不是好事的州。」德州港口總吞吐量排名全美第二，有5個港口的吞吐量排名美國前20大。

針對航運供應鏈問題，貨運龍頭馬士基（Maersk）執行長Soren Skou說：「問題不是真正缺乏運能，問題是在港口外等待入港的船隻過多，導致整體運能被耗盡，最大的障礙是勞動力嚴重短缺，尤其是卡車司機的數量相當短缺，我們每年都在增加運能，但還是有很多船隻被卡在港口。」