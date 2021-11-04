花蓮縣農業處辦校園環教推廣，帶國中小師生夜觀狐蝠，將保育理念扎根校園。（花蓮縣農業處提供／王志偉花蓮傳真）

瀕危的台灣狐蝠是台灣體型最大的蝙蝠，數量稀少，推估全台僅剩不到200隻，亟待搶救，其中花蓮就占超過1／4，是本島最多，近年陸續在市區美崙溪畔及校園等28處，發現台灣狐蝠身影，縣府持續監測狐蝠的族群，並到棲地美崙溪周邊4所學校舉辦環教推廣，了解狐蝠族群，守護狐蝠。

台灣包含台灣黑熊、石虎、歐亞水獺、草鴞等40多種瀕臨絕種的動物中，又以台灣狐蝠最是危急，花蓮縣早在日治時期的1931年崛川安市「台灣哺乳動物圖說」就有台灣狐蝠在花蓮港街附近捕獲紀錄，隨後1992年、1994年、2006年、2015年及近年，均有記錄現蹤公園、校園、步道等處。

縣府農業處長吳昆儒表示，台灣狐蝠目前族群量介於78到177隻之間，其中花蓮市及周邊地區存有本島已知唯一的穩定族群，推估族群量介於29到52隻之間，花蓮市及周邊區域是本島唯一的穩定族群，亟待保護。

縣府與林物局合作，針對狐蝠監測記錄，並委託研究團隊今年在曾發現狐蝠的中正國小、明禮國小、北濱國小及國風國中連辦8場環教課程，今天選在罕見觀測到狐蝠媽媽帶著狐蝠寶寶出沒的北濱國小，舉行成果發表會，縣議員徐子芳、楊華美都到場擔任生態小講師，為師生進行有獎徵答，寓教於樂。

長年觀察台灣狐蝠的荒野保護協會花蓮分會長鍾秀綢說，目前有40多名經過訓練的志工參與觀察，架設28處觀察點，在花蓮、吉安及壽豐等市鄉都曾觀察到，並陸續拍下珍貴影像，讓學生進一步認識狐蝠，共同保育這個珍稀物種。

台灣狐蝠頭體長約20公分，雙翼展開可達1公尺，主要以花朵、果實、樹葉、花粉、花蜜為食，頸肩部有一環繞金黃或乳白色的短毛，相當醒目，吻端因突出，似犬類狐的鼻子及頭型，稱為「果蝠」，又以花朵、花粉、果實及嫩芽為食，亦稱「果蝠」。