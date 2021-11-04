聯準會宣布將減碼購債，符合市場預期，配合經濟數據與企業財報亮麗，美股延續漲勢。其中最受注目則是臉書改名「Meta」掀起元宇宙話題，元大兩檔全球科技ETF分別搶占元宇宙兩大關鍵技術:AI與5G，11/4股價創歷史新高，元大全球AI ETF(00762)今年漲幅來到27.47%、元大未來關鍵科技(00876)今年漲幅16.3%。

攤開元大全球AI ETF，發現前五大成分股包含了元宇宙熱門標的輝達 (Nvidia)、Google、Meta(臉書)，儼然是現成的元宇宙ETF。最大成分股輝達一直直是繪圖晶片龍頭，是人工智慧 (AI) 和半導體領域領導者，結合AR/VR新創打造元宇宙平台，被視為是元宇宙最大受惠者，股價近一年接近翻倍。

此外，Google透過Youtube VR布局軟體與虛擬服務、並投資元宇宙遊戲開發商；而臉書未來發展重點包含人工智慧 (AI) 和機器學習，大舉投入資本支出來強化使用者推薦和廣告功能，說明這些廠商玩真的。輝達創辦人黃仁勳曾說，虛擬世界經濟規模終將超越實體。

另外，法人也提醒，元宇宙的基礎來自於5G及AI，因為這些新科技的共通點在於「速度」，它們非常仰賴最新通訊技術提供的高速傳輸、海量資訊傳輸與低延遲性，故在上述應用大幅量產之前，5G關鍵元件是重中之重。

元宇宙真正成形普及之前，預期各種嘗試性新創應用將如雨後春筍冒出，這時候投資上游關鍵科技仍是最佳策略，這也說明元大全球AI ETF(00762)與元大未來關鍵科技(00876)創新高原因。因為不管是遊戲、虛擬購物、虛擬社交平台等應用，相關的視覺運算晶片、通訊基礎建設、雲端資料設備上游廠商將優先受惠，不因下游客戶創新成功與否而影響。

像元大未來關鍵科技ETF前五大成分股中，包含科技業中最最上游的半導體設備業龍頭如應用材料、東京威力科創等，也有車用晶片大廠英飛凌，因此不管5G、電動車、元宇宙題材，都不會錯過。