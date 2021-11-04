保險業看好數位支付平台的會員服務，台灣人壽攜手PChome網路家庭旗下Pi 拍錢包，只要 Pi 拍錢包會員進入「拍好險」功能「拍好險專區」點選「新生兒險」，就能預約台灣人壽保險顧問，提供線下一對一新生兒保單諮詢與服務，全力爭取 Pi 拍錢包數位支付會員用戶，主攻30至40歲新手爸媽。

根據金管會統計，臺灣電子支付帳戶總使用者人數今（2021）年8月已突破1400萬，已逐漸普及於日常生活中，突破百萬用戶的 Pi 拍錢包支付平台為使會員於不同人生階段與生活需求上獲得保障滿足，首次導入人壽保險服務，與台灣人壽合作新生兒險的諮詢顧問預約，提供其會員更創新便民的數位金融體驗。

台灣人壽表示，截至今（2021）年10月統計，台灣人壽「預見保險顧問」已超過千位以上的新手爸媽搶先預約，其30至40歲的客戶成交率超過7成，更有超過9成的客戶對預約保險顧問服務給予5星評價的滿意肯定。台灣人壽本次與 Pi 拍錢包合作的「保險顧問預約」功能，完全不強迫推銷、購買，台灣人壽菁英顧問為新手爸媽只提供最需要的新生兒險健診與保單保障內容專業建議。

台灣人壽也建議身為新手爸媽，要先有新生兒投保三大觀念，首先，提醒注意新生兒黃金投保期，在出生前就可先規劃保單，出生後把握新生兒健康黃金期，完成出生登記後健康投保；其次，為提升醫療效果，超過9成新手爸媽選擇自費，提醒可透過副本理賠來提高新生兒保障；最後，若預算有限，建議先以保費低的定期險，涵蓋全方位保障，未來有餘裕時再逐步補足終身險等其他人生保障。

為回饋台灣人壽與 Pi 拍錢包成功預約會員，即日起至2022年1月31日止，就有機會抽中FUTURE LAB. 6D守護成長嬰兒車、小獅王辛巴好好吃飯儀式感餐具組、萬元P幣、7-ELEVEN新臺幣百元購物金等新生兒豪禮，把握新生兒黃金投保期，輕輕鬆鬆在 Pi 拍錢包迅速搞定。