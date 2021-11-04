台南市善化區曾文溪橋今天下午3 點多發生民眾欲跳水事件，幸好被警消安全救下。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市善化區曾文溪橋今天下午3 點多發生民眾欲跳水事件，幸好被警消安全救下。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市善化區曾文溪橋上省道南下路段今天下午3 點多發生民眾欲跳水事件，警方到場時26歲康女已坐在橋上欄杆外狹窄空間，情緒十分激動，消防隊員趁康女與其母親通話時，先從縫隙一把抱住康女，其他隊員一擁而上將她拖入欄杆內安全空間，康女經評估生命徵象穩定，送往柳營奇美醫院觀察。

據了解，警方到場時，康女坐在橋梁欄杆外，雙手抓住欄杆，手機放在橋上，正在與男友進行視訊通話，但身體不斷往外挪，情況十分危急。

台南市消防局下午3點22 分獲報後，隨即出動官田消防分隊、善化分隊、新化中隊等多人前往救援。官田消防分隊小隊長陳至坤到場後一面安撫康女，一面觀察環境，此時康女母親打電話插播，康女不願接聽。

警消只好使出柔情攻勢，告知康女要幫忙代接，隨後再將手機拿近讓康女與母親對話，陳至坤見康女情緒有緩和，趁機從欄杆縫隙一把抱住她，眾人合力將她安全救出，成功挽回寶貴性命。

康女被救出後情緒仍十分激動，企圖再度尋短，救護人員只好將康女送往醫院觀察。

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