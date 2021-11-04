有陸媒報導聲稱台灣民眾因害怕發生戰爭，已開始囤積求生物資，此新聞成為近日微博的熱門話題。陸委會副主委邱垂正表示，某些大陸媒體操作不實的消息，企圖擾亂台灣民心及社會穩定，我政府會嚴加關注，並及時對外說明，也呼籲民眾警覺假訊息的危害。

邱垂正今日在陸委會例行記者會上被問到，對於陸媒這樣面向的報導有何評論？

他表示，中共始終不放棄武力犯台，是造成台海及區域情勢緊張的根本原因。對於某些大陸媒體操作不實的消息，企圖擾亂台灣民心及社會穩定、我政府會嚴加關注，並及時對外說明。

他說，也要呼籲民眾警覺假訊息的危害，政府相關部門都將做好自我防衛，確保主權安全及自由民主體制運作不受到外力壓迫或干擾。

自10月31日起微博上瘋傳一則「中新網」的報導，內容寫道，「民進黨當局持續渲染台海局勢緊張，挑動兩岸關係對立，搞得島內人心惶惶，10月初一項針對台北市民進行的民調顯示，有42.6％的受訪市民擔心發生戰事，甚至有台灣民眾已經開始儲存求生物資」，這篇發文在大陸網路引發熱議。