中信兄弟4日做出球員異動，將官大元、陳家駒、羅傑斯降下二軍，升上陳柏豪、林明杰及新洋投華德茲，這也是官大元本季首度被下放二軍。

官大元開季曾寫下連續32局無責失的聯盟新紀錄，但來到下半季後段狀態下滑，上周被轟2次再見全壘打，近期表現也不如之前理想，近4場比賽有3場有失分紀錄，2.1局投球中失掉5分。

另外兄弟本周將「開箱」另一名新洋投華德茲，因此將昨天才剛投完的羅傑斯降下二軍，另外降下捕手陳家駒，拉上林明杰，至於陳柏豪在10月底曾2度因疫苗傷兵上一軍，但都沒有出賽，本季尚未有一軍出賽紀錄。

而今天兄弟二軍的比賽推出去年選秀第一指名余謙先發，最終他投3.1局無失分，最終兄弟二軍以5比3擊敗富邦悍將二軍。

余謙在今年5月14日一軍出賽後，直到10月29日才終於在二軍復出，先發2局用34球，被敲3支安打無失分，今天再度在二軍先發，用55球中有32顆好球，投3.1局無失分，被敲4支安打、投1保送。余謙傷癒復出後在二軍2場先發最快球速都是147公里，尚未投出任何三振，二軍自責分率2.04。