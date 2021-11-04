「2021亞洲生技大會」今（4）日於台北南港展覽館盛大登場，中科管理局率園區廠商參展，搶攻疫後生技產業新版圖，擴大國際宣傳力度。中科廠商長聖國際生技、安特羅生技、綠茵生技，榮獲「2021傑出生技產業獎（Taiwan BIO Award）潛力標竿獎」殊榮，成果豐碩亮眼，展現中科結合先端生技領域，鏈結中部精密機械產業厚實技術基礎，打造創新醫療生態體系的決心。 中科管理局副局長施文芳今日親赴科技部主題館中科展區，為所有參展廠商加油打氣！中科管理局表示，今年中科展區以「精準健康、智慧醫療、點亮未來」為主軸，由園區廠商以聯展方式，展現橫跨精準醫療、生物新藥、創新醫療、醫材及智動化等領域。

此外，中科為協助廠商創造商機，建立銷售管道、增加產業合作機會，首創於展會現場舉辦產品技術發表會及產學媒合會，期透過BIO網路，打造科學園區聚落品牌形象，吸引跨域鏈結及新創投資。

中科管理局表示，今年中科館計有十大亮點廠商，包括友霖生技專注開發中樞神經藥品，包括抗精神病、阿茲海默症、巴金森氏症等藥物；芮生生醫致力於癌症基因檢測、免疫細胞治療、幹細胞治療檢測技術；銘安科技以生物可分解材料製造技術生產的環保產品，享譽海外，亞馬遜、蘋果、好市多、星巴克都是指標客戶。

此外，藥華醫藥長效型蛋白質新藥/Pegylation技術平台提供生物新藥，為癌症治療帶來新希望；台灣骨王生技研發精準超視覺手術眼鏡Foresee-X；伊達醫材有創新醫療光電檢測及雷射照射治療設備；台灣利得為全球唯一取得國際FSC認證的牛樟芝產品企業；正瀚生技以風味物質研究技術之咖啡產品，展現智慧農業；伊莉特生技奈米運用諾貝爾獎之電灑游離原理，研發電灑離子噴霧儀；國家口罩隊的新力旺精工，展現以三智二機提供整廠智動化整合服務。

中科管理局表示，「2021亞洲生技大展」再次匯集科學園區生技廠商共同展出，展現科學園區豐沛的生技研發能量，中科管理局將秉持一貫熱忱服務廠商的精神，持續帶領園區廠商邁向新的生醫紀元。