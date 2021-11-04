歐元區商業活動正進入到近六個月以來最弱的增長。供應鏈瓶頸和新冠疫情相關的物流問題，將投入價格推向近20年來最快的增長速度。

歐元區的政府正在解除限制，但製造業的原物料短缺正在衝擊成長，服務業釋放出來的需求也正在減退。

歐元區IHS Markit綜合採購經理人指數(PMI)十月初值來到54.2，低於九月的56.2，稍低於先前的54.3預測。

IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson表示，歐元區的成長在第四季的初始大幅放緩，受到供應限制和服務業失去動能的拖累，製造業受到傷害。

十月份服務業PMI從56.4降到54.6，為近六個月低點，低於54.7的預估，但仍高於50的榮枯線。

需求減弱，新業務指數從55.3跌到55.1。

Williamson表示，供應短缺問題的持續，顯示物價壓力將持續到明年；還好迄今沒有跡象顯示工資持續強勁增長，否則將是對長期通膨前景的更大擔憂。