挑戰公權力！基隆市六堵工業區一家回收業者，遭人檢舉違法堆置廢棄物，環保局因此派員前往清查廢棄物數量，怎料卻遭業者撂了5、6人圍堵，並狂毆2名稽查員，其中1人被打到頭部撕裂傷、送醫縫了5針。警方依法已將嫌犯移送基隆地檢署偵辦。

據了解，六堵工業區工建路某家回收業，被檢舉違法堆放廢棄物，經環保局審理後，廢除業者的許可證，並要求業者要清除違法廢棄物，包含木材、石塊、一般垃圾，並於3日晚間派員到場，清查廢棄物數量，也要求業者提出垃圾處置計畫，現正審理中。

豈料，業者見狀，認為環保局來找碴，於是找來5、6人圍住2名環保局稽查員，便開始拳打腳踢，其中1名鄒姓稽查員被打到頭部撕裂傷，經送醫後又縫了5針，目前尚在留院觀察中。

環保局長賴煥紘表示，「嚴厲譴責暴力，已報警處理！」環保局廢棄物管理科長林佳儀表示，這家業者，今年初在六堵工業區工建路，違法堆置大量廢棄物，環保局取消業者的許可證。

林佳儀說，稽查員到場清點廢棄物的類別與數量時，卻遭現場人員圍堵，發生衝突，目前鄒員仍有嘔吐、頭暈等現象。

警方表示，目前已將涉案的朱姓嫌犯等人，依妨害公務、妨害秩序、妨害自由等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。