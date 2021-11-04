前立委助理陳惟仁被查出2012年起收受金錢利誘，洩漏情資給陸方，二審今（4日）宣判，依違反國家安全法判刑10月。此外，陳惟仁曾於2017年間吸收衛福部資訊人員，意圖駭進系統想竊取總統蔡英文的病歷，但因遭到對方拒絕而未遂，高院今改判無罪。

判決書指出，2012年間陳惟仁帶著好友林雍達，一同赴陸接見大陸對台情蒐機關公務員黃冠龍（化名），吸收林雍達成為組織份子之一，以金錢為代價，2人長期蒐集情資以電子郵件方式傳達給黃冠龍。

陳惟仁又於2014年間，得知新聞記者李易誠有資金需求，便以金錢為利誘，安排其赴陸與黃冠龍接見，2人並於2015年3月28日至2018年間，持續共同協助黃冠龍從事在台發展組織，刺密蒐情等工作。

此外，2017年6月間，陳惟仁又受黃冠龍指示，在李易誠協助之下，聯繫上衛福部資訊人員，意圖以金錢誘惑對方，稱將以駭客方式攻擊侵入健保資料庫以盜取總統蔡英文的健保病歷資料，但因資訊人員拒絕而未遂。

針對意圖盜取蔡英文健保資料一案，陳惟仁一審依刺探公務秘密未遂遭判刑3月，得易科罰金9萬元，經上訴二審，高等法院今認為，陳男僅是詢問，並無真的動手駭入健保資料庫，該法並無處罰預備犯，亦不能認定陳男為的行為是未遂犯，改判無罪。可再上訴。