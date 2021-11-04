31歲香港女星練美娟（娟姐）自從2017年接下節目《ViuTV》主持棒，人氣突然激升，工作邀約一個接一個，導致無暇談戀愛，已空窗4年。近日她上節目受訪，被問及敏感的私人話題，竟大方的全說了。

練美娟近日登上DJ林柏希（William）主持的網路節目《月傾會》，透露這幾年很專注於演藝工作，已經4年沒有交男朋友，被問到擇偶條件，練美娟笑說自己只喜歡大叔型：「我想我偏向成熟的，小鮮肉那種我一般般，我喜歡安穩的感覺，喜歡大叔！」還說上一任男友就她大10幾歲。

眼見已聊到感情世界，林柏希乾脆單刀直入問更麻辣的：「你幾歲失身？」想不到練美娟沒受驚嚇，反而爽快地笑回：「失身呀？18歲！合法啦！」更自爆第一次談戀愛是小學五年級。練美娟聊開後可能覺得尺度太大，還故作緊張地說：「完了，我經紀人在擦汗了，哈哈哈！」

練美娟的父母為印尼華僑，後來一家人搬回香港居住，她學生時代就對演藝圈頗有興趣，曾主持過節目《now TV》，不過大學畢業後沒直接當藝人，先到電影公司、娛樂公司和廣告公司上班，2017年開始擔任節目《ViuTV》主持人。