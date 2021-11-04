「客家妹」陳明珠今以品牌大使身分出席新品記者會。（粘耿豪攝）

陳明珠氣質清新。（粘耿豪攝）

33歲「客家妹」陳明珠2016年因主持總統蔡英文就職典禮暴紅，今年加入金牌主持人黃子佼公司旗下，她4日首度以品牌大使身分出席台灣天然有機保養品牌「童顏有機」的新品發布會，因疫情降級後，老闆黃子佼工作都報復性湧入，今還特地將工作往前挪，抽空替她站台，令她直呼：「覺得太開心了！」

陳明珠覺得黃子佼是很嚴謹的老闆，加入他的團隊，希望能學習到老闆的主持功力，甚至有時她的主持稿黃子佼都會事前看過，「像今天的活動也是一樣，佼哥都會提醒我該怎麼應對，記得要給記者哏唷」。

黃子佼除了要陳明珠不要太嚴肅，個性要幽默一點外，還要她把男友條件降為實際一點，因為疫情期間，她都在追韓劇，把玄彬設為理想型，連黃子佼聽了都虧韓劇裡的韓國歐巴「不可能」，建議她要談一場「有效（率）的戀愛」，她都搞不清楚是什麼意思，直喊：「這是個謎也，我其實也不知道，可能是希望能跟對方一起成長吧。」

她不能接受AA制的男生，認為男方財力方面，至少生活方面無需擔心，但相處得來才是最重要的，「不然其實一個人跟自己相處也很好，多一個人真的是要有效率且加分的」。

陳明珠與「口譯哥」趙怡翔分手後，感情空窗4年多，因工作忙碌，至今不想戀愛，爸爸跟老闆黃子佼都比她著急，因為黃子佼認為女生有愛情滋潤後，氣色會更好。她坦言爸爸曾幫她安排過一次相親，因為做美食節目關係，她討厭吃飯出聲音等不懂餐桌禮儀的男生，自覺「年紀越大越多毛」，所以除了是外貌協會外，她列出理想型條件要愛家、愛動物，能接納她的工作，然後孝順、喜歡運動、會煮菜。

歷年來她為主持元旦升旗典禮，推掉滿多跨年活動，「今年還在邀約（元旦升旗典禮）當中，通常到11月中才會知道，所以都會滿趕的，我們都會先預備好」。