新北市蘆洲人文薈萃，擁有百年神將文化、台灣歌姬鄧麗君幼時的珍貴史料，然而文化工作者因各自收藏，分散各處，新北市議員李翁月娥4日會勘，研議將把集賢社教大樓7樓藝文中心，作為蘆洲歷史館，然而，會勘時里長反應兩極，民政局將於1個月後再行評估。

新北市議員李翁月娥4日上午9時許，於蘆洲區集賢社教大樓7樓藝文中心召開會勘，民政局、文化局與在地10多位里長出席，開會過程，地方反應兩極，氣氛稍顯緊張。

市議員李翁月娥表示，蘆洲歷史淵遠、人文薈萃，有百餘年的歷史的神將文化，也是台灣一代歌姬鄧麗君幼時居住地，蘆洲從常常淹水擾民的地方，發展成有捷運、高樓的先進城市，未來還有百坪醫院進駐，民眾歷年爭取的過程值得回顧。

然而，蘆洲的文化資料分散各處，像是鄧麗君文物館坐落於蘆洲國小內，神將常設展則在公所大廳等，爭取蘆南、蘆北近百年老樹資料的文史工作者楊蓮福則自已收藏資料，長久下來資料恐會無形中被毀壞，因此才研議將集賢社教大樓7樓百坪地作蘆洲歷史館。

「反對！」仁義里長何益銘強烈反彈表示，由於里內缺乏公有空間，因此他這幾年都是使用集賢社教大樓7樓空間作為長者共餐用地，公有空間應活化使用，不該只是擺放文件，若沒有這空間，弱勢長者無依無靠，很是可憐。

李翁月娥聽聞後則表示，她事先不知道7樓有作為共餐據點，會勘後她翻找地政資料，發現仁義里內有塊115坪地，若興建好可作為長者共餐使用，預計下周會勘，若共餐點可移動社舊大樓就可設置為蘆洲歷史館；民政局、文化局則表示，由於地方反應不一，將於1個月後再行研議。