美河市公共平台無人管 雙北捷運局互槓。（新北市捷運局提供）

台北捷運聯開案「美河市」3樓3800多坪公共空間平台，無人管理衍生環境髒亂，新北市議員金中玉昨日質詢時，要求新北市府協助處理；台北捷運局發稿強調2012維管權責已回歸新北市，不過新北捷運局今回擊2013年5月都市計畫審議大會決議由台北市維管。兩市捷運局隔空互槓。

新北市議員金中玉昨在議會總質詢指出，當初標榜是空中花園，實際現在卻是雜草叢生、道路破損，當初北市捷運拿了3000萬元維管費卻擺爛，實際在上頭走的是新北市民，希望市府承擔解決。

侯友宜昨表示，維管權責雖屬於台北市捷運局，會責成新店區公所作協調各局處維護，新北市捷運局也須負起監管責任。

台北市捷運局昨晚發稿強調，新店機廠聯合開發案人工平台因要求開放供公眾使用，故都市設計審議報告書及新北市政府核發使用執照皆載明，該人工平台維護管理交由新北市政府辦理。

台北市捷運局指出，人工平台自取得使照迄今將屆9年，前5年是由投資人維管，應再交由新北市府接手管理，投資人也提供3000餘萬元維管基金，但新北市府雖經多次協調皆未同意接管。

新北捷運局回擊，2012年依據都市設計審議委員會報告，由新店區公所維管，並由投資人日勝生公司提撥3456萬餘元做為管理基金，經2013年新北市都市設計審議委員會討論，考量人工地盤為捷運設施之一，且考量大眾運輸系統公共安全及整體結構技術專業性，決議應由台北捷運局負責管理維護，目前管理基金由台北捷運局管理使用中。

捷運局說，依都審決議，應由台北捷運局負起維管責任，期間雙北市亦進行多次會勘，如該局難以管理，本府願受託維護管理，但未完成委託或移交前，該局仍應善盡管理責任。