擅長寫台灣民間歷史的金鼎獎女作家陳柔縉上月騎自行車，行經淡水區中正東路時，被後方的外送騎士追撞，頭部重創經搶救3日宣告不治，立法委員洪孟楷服務處舉辦會勘，交通部公路總局表示，地下道將取消自行車進入，將作單車與機車分流，後續將與交通局研議引導自行車騎士走紅樹林捷運站後方自行車道。

金鼎獎女作家陳柔縉上月騎自行車，行經淡水區中正東路時，被後方外送騎士追撞，頭部重創經搶救3日宣告不治，引發關注，由於該路段車流多又複雜，立法委員洪孟楷服務處因此舉辦會勘，交通部公路總局、交通局與里長到場參加。

淡水區八勢里長沈欽裕表示，淡水區中正東路紅樹林往三芝方向路段車多、號誌複雜，從3線道增加到5線道後，又再分為往淡水的3縣道與往三芝的2縣道，用路人常在此發生車禍，相關單位也多次會勘。

沈欽裕進一步表示，針對此次事件，由於淡水區中正東路地下道是機車、單車共用，然而，單車又可走地下道旁平面人行道，速差和標誌不清，才會造成機車與自行車的車禍意外。

交通部公路總局第一工程處交管中心主任巫清煒表示，將於八勢一街路口增設道路分流方向改善標示，地下道也將作單車、機車分流，會將人行道改成行人自行車共用車道。此外，未來也會與新北市政府協調，將引導自行車由紅樹林捷運站後方的河岸自行車道行駛，保障自行車騎士的用路安全。