國民黨主席朱立倫今天表示，疫情帶來的「超寬鬆貨幣政策」，造成股市及房市的飛漲，全球供應鍊的混亂更造成通膨加劇，其中經濟弱勢與青年族群受害最深，呼籲政府要下重手穩住民生物價，解決弱勢族群住房問題，提出可行的配套協助中小企業度過難關。

朱立倫說，面對通膨，蔡政府反應明顯慢半拍。早在今年4、5月通膨年增率已經達到2％，9月通膨年增率高達2.63％，創下8年半來的新高，民眾對物價上揚的不安，房價與租金齊漲。單是房價就漲了10％，8月房租指數來到104.47的歴史新高。這些都是對青年及弱勢族群的重大打擊。

朱立倫質疑，通膨榨乾弱勢跟青年族群荷包，蔡政府還在搞政治？他說，中小企業同樣難過，疫情加上高油價，雪上加霜，偏偏政府的紓困又不到位，大家叫苦連天。

朱立倫指出，面對通膨危機，政府必須有強勢作為，必須下重手穩住民生物價，解決弱勢群眾住房問題，對中小企業配套要明確可行，如果不及早準備，通膨將反噬經濟景氣跟民眾信心，全體國人都將受害。