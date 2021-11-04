泰山區楓樹河濱公園「蒜香藤」紫色花海瀑布，每年秋季總吸引大批民眾朝聖，目前紫色花海仍含苞待放，在新北市議員宋明宗爭取經費下，泰山區公所今年又擴增蒜香藤花架及景觀廊道，加強景觀功能，另也增設公廁與洗手台，讓前來觀賞的民眾能夠有更舒適環境。

景觀處表示，「蒜香藤」因花、葉搓揉聞起來有蒜香味而得名，又名「紫鈴藤」，花季是每年春天、秋天各盛開一回，滿開的紫色花朵很壯觀，短暫的花期讓蒜香藤花海顯得更為珍貴。

當地楓樹里里長林大筆表示，在他與志工數年認真栽種下，泰山區的「楓樹河濱公園」擁有整排200公尺蒜香藤，每年花季，一串串淺紫色花穗垂落，美不勝收。近年前來賞花的民眾絡繹不絕，然而公園內卻沒有公共廁所讓臨時有需求的民眾使用，很是可惜。

泰山區長林慶豐表示，今年花期較晚，目前紫色花海仍含苞待放，預計11月月中紫色花海才會大放異彩，感謝新北市議員宋明宗爭取經費，提升公園服務性設施，公所在公園內增設了公共廁所及洗手台，並在新設蒜香藤花架與景觀廊道，打造更美好的公園，提供更舒心的環境。