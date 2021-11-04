天候轉涼，火鍋市場一片火熱，王品集團旗下6大鍋物品牌業績、來客數平均較上月成長近5成，其中「聚 北海道鍋物」、「和牛涮」因有自助吧優勢，彈性用餐模式推動業績較上月成長6成以上，表現相當亮眼，隨著振興五倍券發放、餐飲內用限制放寬，王品10月營收顯著跳升，展望年底的餐飲旺季帶動下，第四季營收有望回穩。

王品今日召開董事會，通過民國110年第三季合併營收37.6億元，季增2.49％、年減15.57％，其中台灣事業群營收21.3億元，季增2.86％、年減26.69 ％；大陸事業群營收雙升達16.3億元，季增2.02％、年增5.2 ％。第三季稅後虧損1.1億元，每股稅後虧損1.45元，衰退幅度較上季收斂，顯示營運已步出谷底。

王品集團同時公布10月自結營收為16.4億元，月增26.39％、年增13.24％，成功終止連5黑，更翻紅創歷史同期新高。台灣事業群營收11.1億元，較上月大增37.47％、年增18.98％，也是歷史同期首次突破10億元營收大關，刷新紀錄。大陸事業群營收5.3億元，累計前10月合併營收137.6億元，較去年同期成長11.56％。

展望第4季，王品把握年末餐飲旺季加速展店，新、舊品牌預計開出10家新店，部份門店改以更具競爭力、符合商圈特性的品牌進駐，如町食光復南店轉為「品田牧場」；沐越台茂店由「莆田」承接；沐越羅斯福店轉由「和牛涮」接手，預計於12月正式開幕，此外，台菜品牌「丰禾」也首次跨出北部，將在台中展店。