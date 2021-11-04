鄭弘儀和星座專家阿垮（Aqua）相見歡。（《沒大沒小喇吉歐》提供）

由鄭弘儀、朱姐主持的Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》，日前邀請星座專家阿垮（Aqua）公開12星座「讀星術」，同時公布「最難搞主管」、「遇到要快逃的渣男」、「最適合當老婆」、「性慾最強」星座排行榜，朱姐聽得津津有味，不時分享自我見解，相較之下「星座小白」鄭弘儀有如鴨子聽雷，笑說：「你們講這些我們只能出罐頭音效，一直Wow！」

《沒大沒小喇吉歐》邀請話題人物、以無極限尺度打造各式話題，包羅萬象的節目設計，透過資深媒體人鄭弘儀及為新世代發聲的朱姐在衝突極端的幽默對談，消弭新舊世代觀念差異。在即將播出的主題「全民瘋星座，讀星術大公開」中，鄭弘儀坦言完全不了解星座，當場問星座專家阿垮：「妳可以判斷我什麼星座嗎？」阿垮立刻發揮星座專家的洞察力，分析道：「你觀察時事的敏銳度，和洞察力滿像天蠍座的。」沒想到一語中的，鄭弘儀果真是天蠍座，讓鄭弘儀和朱姐驚訝直呼：「賓果，完全猜對！」

聊到難搞主管時，天蠍座名列前茅，阿垮解釋，天蠍座自帶高清密度掃瞄器，跟他做事不能敷衍了事，鄭弘儀馬上點頭贊同，他透露主持政論節目時，最常做的就是「抓錯字」，只要看到手板有錯字，就算已逼近錄影時間，還是會請工作人員重做手板，「我要讓觀眾知道我們做事很嚴謹，呈現出來的東西可信。」

不過朱姐一提到天蠍座主管就頭痛，礙於鄭弘儀也是天蠍座，她笑說：「歐巴！我知道你是天蠍座，我還能講天蠍座壞話嗎 ？」鄭弘儀霸氣回：「沒有問題，我任人誹謗！」朱姐立刻娓娓道來，指和天蠍座前男主管相處融洽，兩人就像朋友，有天天蠍主管找她聊未來工作規劃，原以為只是一般閒聊談心，沒想到聊完莫名「被離職」，直呼天蠍座「城府深」。