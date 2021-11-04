桃園市政府為振興受新冠肺炎疫情影響的影城業者，推出「桃園挺文創送你看電影」活動，凡民眾持紙本5倍券到桃園市內7大藝文場館，消費累計滿800元即可憑發票或收據兌換電影票1張，桃園市長鄭文燦4日赴新開幕的喜樂時代桃園A19店大力宣傳，鼓勵民眾支持各項藝文活動。

文化局表示，疫情後時代鼓勵民眾出遊，凡到桃園市內7大藝文場館，包含桃園七七藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町、馬祖新村、大溪木藝生態博物館及桃園展演中心-Xplus，消費滿800元就可以換電影票，配合活動的電影院則包含喜樂時代影城桃園A19店、八德國賓影城、統領威秀影城、美麗新台茂影城、桃園新光影城、中壢威尼斯影城及星橋國際影城，電影票每周六、日限量發放50張，活動將持續至電影票兌完為止。

市長鄭文燦說，桃園近幾年陸續增加許多電影院，文化是城市的靈魂，類型也很多，包含電影、戲劇、文學到音樂、表演等，桃園的年輕人認為參加文化活動不用再跑台北，在地就有很多豐富多元活動可參加，桃園市也協拍許多電影，許多場景都在桃園，而影城部分疫情期間電影業受到巨大衝擊，市府也提出補貼和優惠等措施，而電影院都是商圈的核心，電影院人潮沒回流商圈就無法恢復生命力，如今電影院不用梅花錯也開放可以飲食，希望能帶動觀影人潮回流。