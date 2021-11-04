在江南造船廠建造中的003型超級航艦又有新進度，網路照片顯示，它的的主桅杆已經安裝，型式與山東號(CV-17)相似。另外，與8月份的照片相比，斜向甲板處的彈射器也搭起施工棚。

防衛世界(Defense World)報導，目前中共海軍已有2艘航艦：「001」遼寧艦(CV-16)與「002」山東號(CV-17)，這2艘都採用滑跳起飛甲板。雖然它能了起飛殲15這樣的重型戰機，然而沒有彈射器的設計，極大地限制了殲15的最大起飛重量，也限制了其艦載機群的多樣性。

最新的003航艦進度。(圖/彈笑看世間)

因此003型航艦採用電磁彈射器，技術難度更高，但是性能也會更佳， 它的尺寸還不能完全確定，但依據衛星照片的粗略評估，長度約320公尺，飛行甲板寛度78公尺，排水量至少80000 噸，與美國退役航艦小鷹級相似。

據目前的建造進度，003可能在2025年服役。

大陸也在準備適合003航艦的幾種艦載機，已被拍攝到安裝彈射器固型鉤的殲31，也有看到空警600(KJ-600)空中預警機，空警600類似美國海軍E-2鷹眼預警機。