不少蔬果都能入菜，增添風味及營養，不過有網友表示，收到朋友送來一樣沒看過謎樣果實，讓她好奇上網求問該如何料理，有內行一看直說「這是好東西」，紛紛傳授料理方式。

原PO在臉書社團「家常菜」分享照片，表示朋友送來一顆橘紅色果實，果實上布滿小小突刺，因為不知道要如何料理，所以發文請教網友指導。

不少網友表示果實為「木鱉果」，推薦可以拿來煮湯，「木鱉果煮排骨、土雞肉湯超甜的」、「煮火鍋好吃」、「若是不介意連皮都可以吃，籽較麻煩內膜一個個取出，是好東西⋯有喜歡吃的魚一起煮湯也很不錯」。也有人說木鱉果價格較高，「這個不便宜，顧眼睛」、「市場偶爾有看到一斤1OO元」。

有內行網友則提醒木鱉果的籽不能食用，「煮排骨湯，籽要取出，紅色留著，顧眼睛，籽黑色有毒不能吃」、「木鱉果不能和豬肉一起食用，和豬肉同食會加劇毒性，嚴重可致命，但是木鱉果和雞蛋一起食用能夠抑制木鱉果的毒性。」

根據維基百科介紹，「木鱉果」俗名刺苦瓜，是葫蘆科苦瓜屬的草本植物，扁形種子看起來像鱉，產於中國廣東、廣西，台灣、越南以及週邊國家，嫩葉和果實可食，種子有微量毒性，食用需移除，因富含番茄紅素、β-胡蘿蔔素、維生素和礦物質，又有「天堂果」的美名。