台驊投控(2636)公布第3季財報，本業呈現大爆發情況，營業利益高達16.14億元，創單季新高，稅後淨利因投資評價關係，稅後淨利8.08億元，每股盈餘5.88元。累計前3季營收249.3億元，營業毛利56.65億元，稅後淨利29.05億元，年增692％，每股盈餘22.4元，每股淨值達68.53元。

台驊第3季營收111.63億元，營業毛利28.66億元，毛利率25.68％，皆刷新單季紀錄；由於輕資產策略發酵，業務量雖大幅增長，但費用控制得宜，營業利益因此創16.14億元佳績，年增635％，季增83％，營益率攀升至14.46％，再創新猷，稅後淨利8.08億元，每股盈餘5.88元。其中來自於營運所貢獻淨利為12.5億元，年增626％，季增93％。

第3季逢海運傳統旺季及疫後經濟復甦刺激企業擴大補充庫存，同時因Delta變種病毒於全球快速蔓延，造成全球海運供應鏈瓶頸持續惡化，運費也達到歷史新高。在供給嚴重匱乏下，台驊控股長期以來與各船公司建立雙贏合作關係，在艙位保證上擁有相對優勢，帶動業務大幅增長，第3季海運營收達83.73億元，年增280％，季增54％，獲利也與營收皆創單季新高。

第4季因大陸能耗雙控及限電措施影響部分區域的工廠出貨量，但隨著美國疫苗接種普及以及手頭上現金因振興支票更充裕，消費動能仍十分強勁，目前歐美庫存仍處於低水位，東南亞國家疫情緩和出貨量逐漸增長，以及全球塞港問題未解，第4季海運業務可望淡季不淡。

空運部分，第3季航空運力供給受到疫情干擾而更加短缺，同時逐漸進入電子產品出貨旺季，以及海轉空貨量增加，空運運價持續上揚，第3季空運營業毛利創下單季次高，達2.12億元，年增20.84％，季增5.95％。

第4季傳統空運旺季，因全球經濟復甦，第3季電子產品缺料問題可望遞延於第4季出貨，加上海運供應鏈瓶頸持續惡化，海轉空業務大增，預期空運需求將迎來超級旺季，加上受到疫情影響，空運供給仍然吃緊，運價維持高檔。

鐵路方面，受惠海運轉單效益，與海運運價相當，但運輸時間較短的中歐/中俄鐵路已成為客戶首選運輸工具，雖然鐵路運能遠低於海運，但第3季營業毛利年成長141％，較上季增長11％。展望第4季，客戶出貨需求持續暢旺，現有艙位到年底前已訂滿，公司將於市場上持續爭取更多的艙位資源，以滿足持續增長的客戶需求。

物流方面，大陸內需市場消費強勁，進而帶動進口、倉儲及運輸業務增長，以大陸倉儲及配送為主的合資公司聯宇達方物流倉庫出現大量爆倉情況，第3季物流業務營業毛利1.09億元，年增14.26％，季增7.48％。第4季為大陸消費旺季，包含黃金周及雙十一等節慶加持，將帶動供應鏈拉貨及內需暢旺。