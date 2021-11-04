杉林溪園區新景點，銀杏與水杉相映。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

鋸角雪螢的螢光不閃爍，在暗夜中呈現飛舞軌跡。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪森林生態渡假園區的紫葉槭，已經紅了。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

天氣轉涼，位於海拔1600到1800公尺的杉林溪，因為日夜溫差極大，園區紫葉槭已經轉為艷紅色，搶先成為賞楓景點，還有黃金水杉林及銀杏湖；另外，鋸角雪螢在杉林溪出沒，即日起提供夜間「賞冬螢」生態導覽。

杉林溪森林生態渡假園區自然教育中心館長江華章表示，楓紅時節來臨，杉林溪園區栽培楓葉品種，包括青楓3000棵、紫葉槭800棵、楓香500棵，近日綠葉變黃轉紅，在蓊鬱森林間點綴繽紛色彩。

江華章指出，杉林溪園區栽種800棵水杉林，已經逐漸轉為金黃色，11月中下旬是水杉最佳觀賞期，蒼翠的森林裡映襯層層楓紅與金黃色水杉，形成天然的調色板，有如渾然天成的畫作，更是攝影愛好者取景的焦點。

今年疫情期間，杉林溪園區耗資千萬元，新設置人工造景「銀杏湖」，種植銀杏樹130棵，最大的樹齡已有百年，經過移植、調養後枝葉繁茂，在冷風的吹撫下，綠葉已經開始轉換金黃，銀杏湖對岸護坡種植金黃色的水杉，還有落羽松，則是杉林溪的新景觀。

江華章指出，杉林溪重視生態環境保護，因此，每年11月鋸角雪螢大量出現在杉林溪園區，入夜開始，在森林邊緣就可發現點點黃綠色螢光，從森林底層草叢中緩緩升起，有如林間飛舞跳動的精靈，鋸角雪螢的螢光不閃爍，而是持續發光，但活動時間不長，最活躍的出現時間在天黑後約1小時，夜間8點後逐漸隱藏蹤跡，因此，最佳賞螢的時間約傍晚6點20分到7點，即日起至11月底，由解說員帶領遊客觀賞鋸角雪螢，體驗大自然的奇景。