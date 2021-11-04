全國電子（6281）迎戰雙11，11月5日至14日推出激殺優惠「雙11破盤，五倍再十倍」，全館家電九折、精選商品滿額享加一元多一件、雙11破盤幸運星，雙11持振興券來全國電子讓你振興五倍再十倍。

年終最殺雙11購物季來臨，不少民眾持振興券至家電門市詢問大家電，汰舊換新迎接年終，全國電子限時10天祭出「雙11破盤，五倍再十倍」，全館家電推出激殺優惠，小家電下殺六折，大型家電下殺萬元以上，冰箱、洗衣機、電視下殺萬元，優惠最高可以省到快三萬元，綁定LINE會員幸運星轉盤遊戲，天天玩，天天折2000元電視折價券、1111元吸塵器現金折價券、Win11筆電+Office 666元折價券、其他指定家電500元折價券，再抽55吋連網電視。

近來天氣漸漸變涼，更有專家預言，今年冬天會非常冷，全國電子指出，來店詢問電暖器，以及有冷暖空調的民眾增加。民眾表示，也因為手上有了五倍券，趁現在跟家人湊一湊，將原本要汰換的冷氣的錢加一點，就可以買一整年都可以使用的冷暖空調，非常划算。

全國電子雙11破盤空調直接下殺84折，消費綠點商品周末最高省2000元，貨物稅減徵再退2000元，還有原廠好禮送，銀行刷卡回饋，滿額享加一元多一件，整體回饋到七折以上，現在買冷暖空調正是時候。

另外，雙11持五倍振興券買3C讓你五倍再十倍，綁定全國電子LINE會員購買指定資訊商品免登錄立即抽五倍購物金，最高回饋10萬元。