證交所將於16日、17日及18日舉辦「民生消費暨新上市」主題式業績發表會，共邀請展碁國際（6776）、南僑（1702）、州巧（3543）等8家上市公司參加，向投資大眾說明財務業務情形，透過聚焦主題產業方式，展現產業競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。

今年9月為緩解民生與產業的衝擊，並振興經濟，政府推出「振興五倍券」，期能刺激民生消費產業。證交所表示，今年儘管面臨疫情挑戰，但台灣資本市場仍表現相當優異，為協助投資人聚焦產業基本面，特別規劃以民生消費及新上市為主題，邀請上市公司參與業績發表會。

此次與會公司包括展碁國際、南僑、州巧、全訊、宜新實業、匯僑設計、永豐實及臺鹽，與投資人分享近期公司財務業務情形。

證交所指出，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會。

另外，也鼓勵受邀參加法人說明會公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

證交所表示，本次主題式業績發表會詳細資訊請至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。因應防疫，鼓勵投資人透過網路轉播收看。