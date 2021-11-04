台中市烏日區1日凌晨發生弒父的人倫悲劇，疑是有精神方面問題的37歲鄧姓男子，1日凌晨在家與父親吵架後，拿起水果刀猛刺父親後，騎機車逃逸，烏日警方2日循線在中市南區，逮補鄧男，但他精神狀況不佳，對警方所問完全答非所問，全案依殺害直系親屬罪移送，經檢方向台中地院聲押獲准。

據了解，鄧男與癌末父親同住，疑因長期照顧父親，導致身心俱疲，因而常常吵架，1日凌晨鄧男又與父親吵架，拿起水果刀猛刺父親數刀後逃逸。

烏日分局員警獲報後到場，鄧男已逃離現場，其父送醫後不治身亡，警方在其屋內發現沾有血跡的衣物，經比對與鄧男父親相吻合。

警方漏夜追查，2日循線在中市南區逮補鄧男，鄧男落網時精神狀況不佳，對警方所提問題，皆答非所問，其身上衣物驗出鄧父血跡，也不交代水果刀下落，警詢後依殺害直系親屬罪，移送台中地檢署，檢方已向台中地院聲押獲准。

台中市烏日警分局表示，因已報請檢察官指揮偵辦，不對案情細節做說明，有待後續事證明確後，統一由台中地檢署發言。