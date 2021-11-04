工研院科技國際策略發展所「眺望～2022產業發展趨勢」研討會第二天主題為「台灣機械產業掌握後疫成長新契機」，在疫情趨緩下，該院預估今年機械設備業產值成長逾2成，金額可破兆。

工研院產科國際所經理邱琬雯觀察，整體機械產業受到新冠肺炎疫情擴散壟罩，封城、停工、管制等措施，供需兩端都受到嚴重衝擊，資本投資大幅縮減。但隨著疫苗施打，各主要工業國家強力推動經濟振興政策，帶動製造業逐步復甦。台灣第一季金屬加工工具機次產業較去年同期，由負轉正，可見恢復趨勢。

工研院因此預估2021年我機械設備製造業產值年成長21.2％，金額達新台幣1兆405億元。看好2022年維持成長趨勢，產值可達1兆1380億元。

面對未來，全球化與區域生產將會平衡並存，遠距、零接觸（無人化）將成常態，企業韌性、不間斷營運已成目標。工研院建議台灣機械產業需精確掌握關鍵議題與執行策略，以符合市場需求商機。