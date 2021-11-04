人不可貌相，千萬別小看身邊的人！一名男子日前在健身房運動時，看到一旁的打掃阿姨正要清掃跑步機底下，他一看二話不說，立刻展現猛男氣魄，幫忙把跑步機抬起，沒想到下一秒映入眼簾的景象讓他超尷尬，嚇到幾乎說不出話，影片曝光後讓一堆人笑翻。

有網友在臉書社團《爆廢公社二館》分享一段影片，並幫忙配上旁白寫道「我幫妳抬妳比較好掃，不用我自己來就好」。從影片中可見，一名穿著「吊嘎」的肌肉猛男，用雙手幫打掃阿姨抬起跑步機，並展露出手臂大塊肌肉線條，還發出了使勁全力的聲音，並努力撐住三秒。

不料當男子正要幫打掃阿姨抬起另一台跑步機時，被打掃阿姨推開，更令人意外的是，打掃阿姨竟用一隻手就輕鬆抬起跑步機，同時還用另一手拿掃把掃地，看起來完全不費吹灰之力，讓男子驚呆了，並退到一旁露出超尷尬表情。

影片曝光後眾人笑翻，瞬間吸引近萬人按讚，並紛紛留言「傷害性不高，侮辱性極強」、「阿姨表示：你搞什麼？別在那邊玩，耽誤我下班好嗎？」、「讓專業的來～去旁邊玩去」、「傑出的一手」、「好強」、「阿婆：你以為亂丟的都誰在收？兩手慢慢搬還要不要下班」、「旁邊看著，阿姨單手就行」、「好好笑喔」、「練好看的跟練實用的果然有差！」。

還有網友舉古代少林寺掃地老僧的例子說，其實掃地僧都是最牛的，強調千萬不要小看健身房掃地大姐，直呼「每個地方負責掃地的人一定是實力最強的，千古不變」。